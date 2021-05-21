Лісовоз впав у річку на Івано-Франківщині, дві людини загинули – поліція

В Івано-Франківській області вантажівка-лісовоз впала в річку, внаслідок чого загинули дві людини, ще одна – шпиталізована, повідомила місцева поліція. Це сталося близько 22:00 20 травня в селі Шевченкове, Вигодської територіальної громади в Калуському районі.

«Із моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало троє людей. На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники і медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік зазнав травм, йому медики надавали допомогу», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, що загиблі – водій 1979 року народження, житель села Лолин, і пасажир 1994 року народження, житель села Підліски. Ще одного пасажира 1991 року народження шпиталізували. Його стан не уточнюють.

За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням, точну Причину аварії в поліції пообіцяли назвати після проведення розслідування.