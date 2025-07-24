У Росії розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого було 49 людей

У Росії пасажирський літак Ан-24 зазнав катастрофи в Амурській області, на його борту було 49 людей.

Раніше стало відомо, що літак, який виконував рейс Хабаровськ – Благовєщенськ – Тинда, зник. Про якісь неполадки на борту під час польоту екіпаж не повідомляв. Під час посадки в Тинді літак не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло, після чого перестав виходити на зв'язок.

Як пише агенція «Интерфакс», його уламки було виявлено за 15 кілометрів від Тинди. Літак зруйнований, цитує агентство представника рятувальних служб. За повідомленням МНС, фюзеляж літака згорів.

Ан-24 було знайдено на схилі гори. Згідно з однією з версій, причиною катастрофи могла стати помилка екіпажу в умовах поганої видимості через хмарність.

Як пише агенція ТАСС з посиланням на телеграм-канал губернатора Амурської області Василя Орлова, на борту літака перебували 43 пасажири, з них – 5 діти, та 6 членів екіпажу. Тих, хто вижив, за попередніми даними, немає.

Рятувальний вертоліт не зміг приземлитися в районі аварії, співробітникам екстрених служб довелося добиратися туди пішки, повідомив телеграм-канал Shot.



