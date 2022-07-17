На військовий аеродром «Бельбек» під Севастополем прилетів російський транспортний літак

На військовому летовищі «Бельбек» під Севастополем вранці 17 липня було помічено транспортний літак Ан-124 білого кольору з піднятою носовою частиною. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Повідомляється, що за воротами аеродрому на виїзді стояв тягач зенітно-ракетного комплексу, тип якого не вдалося визначити.

Кореспондент Крим.Реалії повідомляє, що в неділю пообіді літака і тягача на тих самих місцях вже не було.

Ан-124 «Руслан» може перевозити моновантаж вагою до 50 тонн. Кілька літаків такого типу є у розпорядженні Міноборони Росії.