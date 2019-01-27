Опубліковано відео катастрофи бомбардувальника Ту-22 на півночі Росії

Відеозапис падіння російського далекого бомбардувальника Ту-22М при посадці на півночі Росії в Мурманської області оприлюднений в інтернеті. Катастрофа сталася 22 січня, загинули 3 члени екіпажу.

Відео викладене в соціальних мережах, автор знав ім’я командира екіпажу.

Бомбардувальник зазнав аварії на аеродромі полку дальньої авіації в Оленегорску. У Міністерстві оборони Росії заявили, що літак здійснював навчально-тренувальний політ без боєкомплекту на борту. Причиною катастрофи, повідомили у відомстві, стало потрапляння літака в сніговий заряд.

На відео видно, що посадка відбувалася при поганій погоді. Джерело російського агентства ТАСС заявило, що в цих умовах сталася помилка пілотування, яка призвела до грубого контакту літака з землею.

Командир екіпажу майор Олексій Гур’єв, який, ймовірно, пілотував літак, виявився єдиним, хто вижив у катастрофі. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів, польоти Ту-22М3 були тимчасово припинені.