Запорізька ОВА оприлюднила фото місця падіння літака АН-26

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото місця падіння літака АН-26.

За попередніми даними, внаслідок падіння літака АН-26 22 квітня одна людина загинула, двоє поранені. Причину падіння літака і кількість екіпажу на його борту наразі з’ясовують.

За поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Раніше сьогодні в обласній військовій адміністрації повідомили, що у Запорізькій області впав військово-транспортний літак АН-26.