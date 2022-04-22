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Запорізька ОВА оприлюднила фото місця падіння літака АН-26

Ілюстративне фото

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото місця падіння літака АН-26.

За попередніми даними, внаслідок падіння літака АН-26 22 квітня одна людина загинула, двоє поранені. Причину падіння літака і кількість екіпажу на його борту наразі з’ясовують.

За поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Раніше сьогодні в обласній військовій адміністрації повідомили, що у Запорізькій області впав військово-транспортний літак АН-26.

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