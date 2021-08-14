У Туреччині розбився пожежний літак, який належав Міноборони Росії

На півдні Туреччини розбився пожежний літак-амфібія Бе-200, що належав російському Міністерству оборони. На борту перебували восьмеро людей, у тому числі п’ятеро російських військовослужбовців. Всі вони, за попередніми даними, загинули.

Літак використовувався для гасіння лісових пожеж та був на балансі Управління лісовим господарством Туреччини. Він брав участь в гасінні загорань, що виникли в районі Алмали на півдні країни, передає агентство «Анадолу». На місці катастрофи працюють рятувальні служби.

Причина катастрофи наразі невідома. На відеозаписах очевидців з місця події видно, що літак врізався в гору відразу після скидання води.

На місце катастрофи вирушила комісія російського Міноборони.

Літак Бе-200 здійснив свій перший політ торік, у лютому. До Туреччини його відправили на початку липня цього року.