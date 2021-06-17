В Україні затримали літак, який незаконно залетів з Румунії – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що цієї ночі прикордонники зафіксували факт незаконного перетину українського кордону літаком з Румунії.

«Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів, що на Житомирщині. На місце, підготовлене для посадки повітряного судна, прибули співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону. Коли літак приземлився, правоохоронці висунулися для затримання. Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку», – розповіли прикордонники.

За даними ДПСУ, на борту літака було троє осіб, їх затримали.

«Під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки. За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ «Порушення правил міжнародних польотів» та ст.332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Інцидент наразі вивчають правоохоронці.