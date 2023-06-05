США: літак розбився після переслідування винищувачами біля Вашингтона

Влада США підняла реактивні винищувачі, щоб переслідувати легкий літак, який порушив повітряний простір у районі Вашингтона, округ Колумбія, повідомили 4 червня офіційні особи США.

Винищувачі намагалися наздогнати Cessna Citation, який може перевозити від семи до 12 пасажирів, кажуть чиновники.

Як повідомляє Reuters з посиланням на федеральне авіаційне управління США, літак Cessna впав у гірську місцевість на південному заході Вірджинії приблизно в той час, коли в столиці було чутно звуковий удар.