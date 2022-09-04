Приватний літак упав у море біля узбережжя Латвії

Біля берегів Латвії в Балтійському морі впав приватний легкомоторний літак Cessna, який летів з іспанського міста Херес. Як пишуть західні ЗМІ, наразі триває рятувальна операція.

Пункт призначення літака невідомий, але, як випливає з даних сайту Flightradar24, він двічі змінював курс – над Парижем і над Кельном – та летів на північний схід уздовж узбережжя Латвії, коли раптово почав знижуватися і втрачати швидкість. Після чого впав у море неподалік портового міста Вентспілс.

Як передає агенція Reuters, коли літак прямував через повітряний простір Німеччини та Данії, у повітря для його перевірки підняли винищувачі цих країн. Пілоти повідомили, що їм не вдалося розгледіти, хто керує Cessna.

Німецька газета Bild без вказування джерела пише, що на борту могли бути четверо людей, у тому числі двоє дітей.

Підтверджених даних про пілота і пасажирів на борту немає.

Літак зареєстрований в Австрії та належить німецькій лізинговій компанії.

У рятувальній операції, крім латвійських суден, також беруть участь вертольоти з Литви та Швеції.