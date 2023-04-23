Група російських літаків рухається у напрямку південних регіонів, є ризик застосування авіабомб – Ігнат

Група російських літаків рухається у напрямку південних регіонів, є ризик застосування авіабомб, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Це відбувається постійно. Ми маємо новий вид загрози – атаки російських винищувачів і винищувачів-бомбардувальників СУ-35, СУ-34 керованими авіабомбами. Це не новий винахід. Це доводиться застосовувати у зв’язку з тим, що вони не мають достатньої кількості ракетного озброєння. Тому вони почали ці бомби модернізувати і їх застосовувати, не входячи в зону ураження нашої ППО. Це зрештою відбувається і саме зараз, коли ми з вами говоримо (близько 17:50 – ред.). Група літаків на південному напрямку в бік південних регіонів і можуть бути такі застосування», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Росія для атаки України використовує близько 40 аеродромів.



«Вони летять зі всіх регіонів. Росія використовує до 40 летовищ для атак України. Це і на дальніх підступах, і на ближніх. Летовища Білорусі, Росії, окупованого Криму. Атакують по всій лінії розмежування. Близько 20 їхніх літаків постійно перебувають в повітряному просторі в світлу пору доби », – додав Ігнат.

О 18:14 у Херсонській області оголосили повітряну тривогу.

Оперативне командування «Південь» раніше повідомило, що чотири російські літаки Су-35 завдали авіаудару по Херсонщині зі скиданням 5-ти авіабомб КАБ-500.