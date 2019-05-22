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23 Травень 2019, Київ 00:10
Новини | Суспільство

Лауреаткою Літературної премії ЄС вперше стала українська письменниця

Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського союзу за свій новий роман «За спиною»

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Українська письменниця Гаська Шиян стала першою лауреаткою Літературної премії Європейського союзу від України, повідомляє Український ПЕН, який є організацією-партнером премії.

«Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського союзу за свій новий роман «За спиною», який вийшов навесні у видавництві «Фабула». У ньому йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень», – йдеться в повідомленні.

«Цей роман не просто стилістично вправний і зрілий, але й важливий для сучасності, адже вписує війну в Україні в універсальний людський контекст, – йдеться у висновку членів Українського журі премії. – Авторка переводить цю війну з безпечної рубрики «десь там на дикому Сході» у тривожну рубрику «тут, у нашій спільній Європі». Бо цей конфлікт – справді тут, на нашому континенті, і він у той чи інший спосіб стосується всіх нас, європейців».

Крім того, серед лауреатів премії – письменники з Австрії, Фінляндії, Франції, Угорщини, Грузії, Греції, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини і Великої Британії.

Премія фінансується Європейською комісією в рамках програми «Креативна Європа».

Автори-переможці премії отримують грошову винагороду в розмірі п’яти тисяч євро, а також підтримку з боку «Креативної Європи», спрямовану на переклад і міжнародну промоцію їхніх творів.

Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться у Брюсселі наприкінці вересня 2019 року. Цього року Україна вперше долучилася до Літературної премії Європейського союзу.

До короткого списку премії від України також увійшли Вікторія Амеліна з романом «Дім для Дома» і Маркіян Камиш з повістю «Чормет».

Літературна премія Європейського союзу – це щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та міжнародній промоції творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн.

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