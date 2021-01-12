У віці 95 років померла художниця-шістдесятниця Людмила Семикіна, повідомив Музей шістдесятництва.

Вона – майстриня декоративного мистецтва, заслужений художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та Премії імені Василя Стуса.

«У радянський період вона зазнала переслідування з боку влади. У 1968 році вона підписала славнозвісний лист 139-ти діячів української культури на захист українських політв'язнів і разом з Аллою Горською та Галиною Севрук відмовилася на вимогу влади відкликати свій підпис, за що була виключена зі Спілки художників УРСР, а поновлена була аж у 1988 році з офіційним формулюванням: «За відсутністю факту звинувачення», – розповіли в музеї.

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Семикіна була співавтором знищеного владою вітражу до 150-річчя Тараса Шевченка у Київському університеті (1964 року), автором костюмів до кінофільму «Захар Беркут» (1970-71 років), створила серії строїв за національними традиціями «Скіфський степ», «Поліська легенда», «Княжа доба», «Ретро», «Модерн» (1965–1996).