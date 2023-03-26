Через суперечку про літній час Ліван залишається у двох часових зонах

Рішення уряду Лівану в останню хвилину відкласти початок переходу на літній час на місяць до кінця священного для мусульман місяця Рамадан призвело до масової плутанини 26 березня, повідомляє агенція АР.



Деякі установи запровадили зміни, а інші відмовилися, багато ліванців виявили, що вони жонглюють роботою та шкільними розкладами в різних часових поясах – у країні, яка має лише 88 кілометрів у найширшій точці.

У деяких випадках дебати набували сектантського характеру, коли багато християнських політиків та установ, у тому числі найбільша церква маленької країни – Маронітська церква – відкидали цей крок ліванського уряду.

