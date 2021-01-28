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28 січня 2021, Київ 13:39
Новини | Коронавірус

На акціях протесту в Лівані постраждали понад 200 людей

Протести в Тріполі, одному з найбідніших міст Лівану, тривають з початку тижня

Понад 200 людей постраждали під вчасно акції проти коронавірусних обмежень у ліванському місті Тріполі. Влада використала для розгону демонстрантів армію.

За інформацією ліванського МВС, учасники протестів закидали мерію «коктейлями Молотова». Проти маніфестантів застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

Протести в Тріполі, одному з найбідніших міст Лівану, тривають з початку тижня. Демонстранти вимагають поліпшити умови життя, скасувати комендантську годину та інші жорсткі обмеження, запроваджені через пандемію COVID-9. Ізоляція, за їхніми словами, позбавила їх можливості пережити економічну кризу. У країні майже повністю паралізована банківська система, падає купівельна спроможність жителів і загострюється криміногенна обстановка.

Акції протесту проходять і в інших містах Лівану.

Ліванська влада ввела режим надзвичайної ситуації після нового спалаху COVID-19 у грудні минулого року. Були закриті всі приватні і державні підприємства. Ситуація загострюється в зв'язку з проживанням в країні майже два мільйони біженців з Сирії та Палестинської автономії при чисельності населення близько семи мільйонів.

У Лівані від початку пандемії виявили майже 290 інфікованих коронавірусом, померли понад 2,5 тисячі пацієнтів.

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