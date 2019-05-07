Футбол: «Ліверпуль» громить «Барселону» і виходить до фіналу Ліги чемпіонів

Англійський «Ліверпуль» здійснив фантастичний камбек у матчі-відповіді півфіналу футбольної Ліги чемпіонів. Після розгромної поразки від «Барселони» на виїзді (0:3) «червоні» на власному полі спромоглися не лише відіграти гандикап, а й забити вирішальний гол – 4:0.

По два м’ячі у ворота каталонців забили Дівок Оріґі (на 7-й та 79-й хвилинах) і Жоржинью Війналдум (на 54-й і 56-й хвилинах).

Суперник «Ліверпуля» у фіналі визначиться 8 травня, коли голландський «Аякс» зіграє з англійським «Тоттенгемом». Перший поєдинок цих команд в Англії завершився перемогою гостей – 1:0.