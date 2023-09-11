На сході Лівії жертвами повені могли стати щонайменше дві тисячі людей

На сході Лівії внаслідок сильної повені, викликаної зливами, загинули щонайменше 2 тисяч людей. Про це заявляють представники місцевої влади.



Представник Лівійської національної армії, яка контролює схід країни, заявив, що понад 5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

У Лівію в неділю пройшов шторм «Даніель», особливо постраждало місто Дерна на сході країни. За непідтвердженими даними, лише там загинули до 250 людей. За словами очевидців, потоки води зруйнували захисні греблі та залили центр міста. Цілі квартали пішли під воду або, як стверджує представник влади, «були змиті в море разом із їхніми жителями». На фото та відео з міста видно великі руйнування.



Постраждали й інші райони, зокрема найбільше місто сходу Лівії Бенгазі.

Тимчасовий уряд Лівії оголосив східні райони зоною стихійного лиха і ввечері в понеділок заявив про готовність прийняти міжнародну допомогу. Повідомляється, що у постраждалих районах організовані пошуково-рятувальні роботи.