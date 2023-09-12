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Новини | Міжнародні

ЗМІ: близько 5200 людей загинули внаслідок повеней у Лівії

Дерна після сильного шторму та сильних опадів, Лівія, 12 вересня 2023 року

Кількість загиблих від руйнівних повеней у місті Дерна на сході Лівії досягла близько 5200 людей, пише DPA з посиланням на Тарека аль-Харраза, речника міністерства внутрішніх справ одного з урядів Лівії.

Рятувальники все ще витягують тіла загиблих.

Ці дані перевірити незалежно неможливо. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, близько 10 000 людей є жертвами повені.

Аль-Харраз також сказав, що чверть Дерни була зруйнована або змита морем.
Місто Дерна найбільше постраждало від повені, викликаної потужним штормом.

Потужний шторм і проливні дощі обрушилися на Лівію, в Дерні, Лівія, 12 вересня
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Потужний шторм і проливні дощі обрушилися на Лівію, в Дерні, Лівія, 12 вересня

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