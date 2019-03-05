Три бомби в Лондоні: британська поліція розпочала розслідування

Британські поліцейські з контртерористичного підрозділу повідомляють 5 березня про початок розслідування через знайдені в різних місцях у Лондоні три пакети, що містили «малі саморобні вибухові пристрої».

Небезпечні пристрої були знайдені в поштових конвертах розміру А4 в аеропортах Хітроу та Лондон-Сіті й на вокзалі Ватерлоо. Знахідки «виглядають, як здатні запалювати спершу невеликий вогонь при відкритті», кажуть у поліції.

Пристрій, знайдений в аеропорту Хітроу, засвітився, коли співробітники відкрили сумку. Два інші пакети з підозрілим вмістом не були відкриті, повідомляє поліція.

Контртерористичний підрозділ поліції Лондона розглядає ці події як пов'язані між собою.

Потерпілих унаслідок виявлення підозрілих предметів немає.