У Лондоні після нападу з ножем на людину затримали 39 осіб

У Лондоні після нападу, внаслідок якого отримав ножові поранення чоловік, поліція затримала 39 осіб за підозрою у замаху на вбивство.

Інцидент відбувся вранці 31 грудня у районі Хаммерсміт, що в західному Лондоні.

У поліції розповіли, що постраждалого переслідували «чоловіки та жінки» після «незначної суперечки» в магазині. Після нападу підозрювані зайшли в будинок, де була вечірка. Поліцейські намагалися поговорити з людьми в квартирі, однак, оскільки вони відмовилися співпрацювати, присутніх на вечірці затримали. Наразі вони залишаються під вартою.

Постраждалого віком за 30 років госпіталізували у критичному стані.