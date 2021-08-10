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У Лондоні після збою знову відкрили рух Тауерським мостом

Вдень 9 серпня міст застиг у відкритому положенні при проходженні високого судна

У Лондоні відновився автомобільний рух Тауерським мостом після майже 12 годин простою, пов’язаного з, як заявили в міській поліції, технічним збоєм.

Вдень 9 серпня міст застиг у відкритому положенні при проходженні високого судна.

У результаті інциденту в різних частинах британської столиці виникли затори. Водіям і пішоходам рекомендували вибирати інші маршрути. Поки йшли ремонтні роботи, були закриті і дороги, прилеглі до мосту.

В адміністрації історичного центру Лондона повідомили про початок перевірки ситуації.

Понад 100-річний Тауерський міст – одна з візитних карток Лондона. За останній рік це вже другий випадок, коли міст позапланово залишився у відкритому положенні.

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