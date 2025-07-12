У Лондоні затримані понад 40 учасників акції на підтримку Palestine Action

У Лондоні в суботу було затримано 41 учасника акції на підтримку забороненої у Великій Британії організації Palestine Action. Про це повідомила столична поліція. Ще одна людина була заарештована за підозрою у скоєнні нападу.

Близько 50 учасників акції зібралися біля статуї Нельсона Мандели поряд із будинком британського парламенту, тримаючи плакати з написами «Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action». Затримання пройшли в рамках закону про боротьбу з тероризмом, згідно з яким демонстрація солідарності з організацією, визнаною терористичною, може бути розцінена як кримінальний злочин.

Минулого тижня під час аналогічної акції у Лондоні було заарештовано 29 людей. У суботу поліція також здійснила затримання на демонстрації в Манчестері. Акції солідарності з Palestine Action відбулися в Уельсі та Північній Ірландії, але повідомлень про затримання там не надходило.

Уряд Великобританії вніс Palestine Action до списку терористичних організацій на початку липня. Підставою такого кроку стало проникнення активістів на військову базу Королівських ВПС та пошкодження техніки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

Організація відома акціями прямої дії проти ізраїльських та пов’язаних з Ізраїлем компаній у Великій Британії, включаючи оборонного підрядника Elbit Systems. Їхні учасники блокували входи на об’єкти таких компаній, завдавали збитків обладнанню та розпилювали фарбу на будівлі.

Наразі за участь у діяльності групи може загрожувати 14 роками позбавлення волі. Адвокати Palestine Action безуспішно намагалися оскаржити рішення про заборону, заявивши, що це перший випадок в історії Великобританії, коли до терористичних організацій прирівняно групу, яка використовує виключно методи громадянської непокори.

Рішення влади викликало критику з боку правозахисників та опозиційних політиків, які вважають застосування антитерористичних норм до подібних протестних рухів надмірним та небезпечним прецедентом.