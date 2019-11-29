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29 листопада 2019, Київ 17:51
Новини | Міжнародні

Поліція Британії: після інциденту на Лондонському мосту затриманий чоловік

Поліція прибула на Лондонський міст через повідомлення про різанину

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Поліція Великої Британії затримала чоловіка на Лондонському мосту.

«Чоловік затриманий поліцією. Ми вважаємо, кілька людей поранені», – заявили правоохоронці.

Поліція прибула на Лондонський міст через повідомлення про різанину.

Тим часом, медики інформують, що на місце подій відправили кілька екіпажів «швидкої».

Спочатку була інформація, що на Лондонському мосту «хтось був застрелений». За даними агентства Reuters, поліцейські застосували зброю проти чоловіка. Його стан наразі невідомий.

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