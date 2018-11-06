Депутат Ради Лозовий заявляє, що «став жертвою валютних аферистів»

Депутат Верховної Ради Андрій Лозовий (фракція Радикальної партії) 5 листопада був на кілька годин затриманий у столиці Чехії. Підставою для затримання, як Лозовий сам написав у Facebook, стало те, що в зоні duty free аеропорту Праги він розраховувався фальшивими купюрами.

«Став жертвою валютних аферистів. Помічник міняв кошти, і йому дали фальшиві (він зараз у поліції в Україні пише про це заяву). Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва – мене затримали. Зняли з літака, як у кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там, але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки став жертвою шахраїв, тому в провадженні чеської поліції я проходжу як потерпілий», – твердить депутат.

Радіо Свобода після початку робочого дня планує зв’язатися з речниками чеської поліції, щоб почути їхню версію інциденту.