Помер інженер Лу Оттенс, який придумав аудіокасетну плівку

Голландський інженер Лу Оттенс, який придумав аудіокасетну плівку, помер у віці 94 років. Про це 11 березня повідомляє ВВС.

За словами його дочки, Оттенс помер 6 березня у своєму будинку в селі Дуйзел на півдні Нідерландів.

У 1960 році Оттенс очолив відділ розробки компанії Philips, де разом з командою винайшов касетну плівку, яку в 1963 році представили на радіовиставці у Берліні.

Винахід запатентували Philips і Sony. Після цього в світі продали 100 мільярдів аудіокасет. У 50-ту річницю створення аудіокасети Оттенс сказав журналу Time, що це була «сенсація» з першого дня.

Оттенс також брав участь в розробці іншого аудіоносіях – компакт-диска. Він був офіційно представлений у 1982 році, ставши новим стандартом звукозапису. У всьому світі продали понад200 мільярдів компакт-дисків.

У 1986 році Оттенс вийшов на пенсію. Коли його запитали про його кар’єру, він сказав, що найбільше шкодує про те, що Sony, а не Philips створила культовий касетний плеєр Walkman.