У польському Любліні праві радикали намагалися заблокувати перший гей-парад

Поліція застосувала сльозогінний газ та водяну гармату, щоб зупинити правих екстремістів від блокування першого гей-параду в східному польському місті Любліні.

13 жовтня в Любліні зібралося більше тисячі геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів на парад. Але близько 300 правих противників заблокували маршрут маршу. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяну гармату, щоб розігнати їх.

Праві протестувальники кидали у поліцейських камінням та розбігалися, але кілька невеликих груп намагалися пройти через поліцейський кордон, який захищав марш.

Парад з райдужними прапорцями і банерами пройшов спокійно.