Жителів Луганщини попередили про можливе масове відключення води

Жителів трьох міст Луганської області попередили про можливе відключення водопостачання. Про це повідомляє міська рада Лисичанська.

Через борги перед «Лисичанськводоканалом» без води можуть лишитися жителі Лисичанська, Новодружеська та Привілля. Заборгованість станом на 1 серпня склала 77,4 мільйона гривень, з них борги населення – 69 мільйонів гривень.

«Отримано повідомлення від ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» про повне відключення з 9:00 30 серпня від постачання електроенергії об'єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал», у зв’язку з порушенням договору щодо розрахунків за спожиту електроенергію ЛКСП «Лисичанськводоканал». Просимо зробити необхідний запас води», – мовиться в повідомленні.

В міськраді зазначили, що у випадку відключення водопостачання співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть підвозити воду.