Будівництво енергопідстанції на підконтрольній Києву території Луганщини – ОГП повідомило підозру 2 посадовцям

В Офісі генпрокурора заявили про те, що колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету держкомпанії «Укренерго» оголошено підозру за фактом зловживання службовим становищем на будівництві енергопідстанції «Кремінська» на підконтрольній українській владі території Луганщини. Як повідомляє пресслужба ОГП, через дії посадовців держава зазнала збитків на 380 мільйонів гривень.

«За даними слідства, посадовці держпідприємства умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного із учасників торгів при закупівлі комплексу робіт та послуг по договору підряду на будівництво підстанції «Кремінська» у Луганській області. Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області, яка після початку бойових дій у 2014 році залишилась відрізаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження частини високовольтних ліній. Таким чином, внаслідок завищення предмету закупівлі та зайвих витрат державній компанії «Укренерго» спричинено матеріальні збитки на суму понад 380 млн грн, що є тяжкими наслідками», – повідомли в ОГП.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням займається Нацполіція.

Будівництво Кремінської підстанції завершили у травні минулого року. ЇЇ збудували для забезпечення енергопостачання тієї частини Луганщини, де електромережі зруйнувалися під час бойових дій.