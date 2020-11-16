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16 листопада 2020, Київ 20:30
Новини | Події

На Луганщині вбивство військового намагалися видати за самогубство – прокуратура

У Луганській області затримали військового, який намагався видати вбивство колеги за самогубство. Про це повідомили у прокуратурі.

«16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська. Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець», – мовиться у повідомленні.

Затриманий зізнався у вбивстві, уточнивши, що він був нетверезий.

Військовому планують повідомити про підозру.

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