На Луганщині достатньо апаратів штучної вентиляції легенів – ВЦА

У медичних закладах Луганської області є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Про це у відповідь на запит Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомили в департаменті охорони здоров’я обласної військово-цивільної адміністрації. За даними відомства, всього в області 172 апарати.

«У наявності 172 апарати штучної вентиляції легень, із них – 6 апаратів, які вже не можуть бути відремонтовані та 26 ремонтуються», – йдеться у відповіді.

В ОВЦА також зазначили, що в області лише 76 лікарів-анестезіологів-реаніматологів, які можуть працювати на цих апаратах.

Крім того, за даними адміністрації Луганщини, на цьому тижні благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова» планує передати до медзакладів регіону ще 20 апаратів ШВЛ.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, на підконтрольній українській владі частині Луганської області лабораторно зафіксовані три випадки зараження на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3372 випадки захворювання, померли 98 людей, одужали 119.