Лукашенко домовився з Росією про постачання нафти без контракту, але шукає альтернативу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та російським міністром енергетики Олександром Новаком про постачання з 1 січня нафти на білоруські нафтопереробні заводи без укладення відповідних договорів.

«Підсумком розмови стала домовленість про організацію конкретної роботи щодо постачання вуглеводневої сировини до Білорусі», – інформує 31 грудня агенція БЕЛТА про результати переговорів Лукашенка і Медведєва.

Перед тим Лукашенко доручив завершити нафтові переговори з Росією і розпочати поставки з альтернативних джерел. Йдеться про постачання залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також про альтернативні постачання нафтопроводом «Дружба».

Лукашенко віддав доручення про альтернативне постачання нафти під час наради з керівництвом нафтохімічного комплексу Білорусі. Вона була організована після двох телефонних розмов президента Росії Володимира Путіна і Лукашенка, які відбулися 30 і 31 грудня.

Агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Білорусь і Росія не можуть домовитися про умови на 2020 рік, через що поставки нафти можуть припинитися 1 січня.

Раніше Росія і Білорусь неодноразово затягували переговори щодо постачання вуглеводнів до Нового року. Це ставало причиною перебоїв прокачування російської нафти не тільки в Білорусь, а й у Європу.

Лукашенко 24 грудня заявив, що за відсутності домовленостей із Росією щодо поставок нафти Білорусь може «забрати» дві з трьох труб нафтопроводу «Дружба» і качати по них нафту реверсом із Польщі.