Білорусь: Лукашенко звільнив свого керівника справами Шеймана. Він працював із ним з 1994-го

Олександр Лукашенко 11 червня під час робочої зустрічі прийняв відставку свого керівника справами Віктора Шеймана. Шейман залишався єдиним чиновником високого рівня, який працював з Лукашенком від 1994 року, пише білоруська служба Радіо Свобода.

Протягом 26 років Шейман був, зокрема, секретарем Ради безпеки, генеральним прокурором, керівником адміністрації президента Білорусі.

Опозиція і правозахисники пов’язують Шеймана зі зникненням опозиційних політиків в 1999-2000 роках.

Приймаючи відставку Шеймана, Лукашенко сказав: «Ти багато разів писав рапорт про відхід у відставку. Я не погоджувався з цим. Але я розумію, що колись час приходить, тобі вистачило в житті. Я щиро вдячний тобі за все, що зроблено».

Лукашенко попросив Шеймана «не йти далеко» і «взагалі не відходити від держави». «Бачиш, яка ситуація навколо Білорусі. Не дай Бог нам із тобою ще взяти автомат в руки і захищати країну. Ситуація непроста», – цитує Лукашенка БелТА.

Білоруська опозиція і міжнародні правозахисні організації стверджують, що Віктор Шейман колись був серед організаторів так званих ескадронів смерті, яким приписують вбивства лідерів організованої злочинності (це визнав Лукашенко, заявивши, що Шейман «бігав із пістолетом і відстрілював бандитів»), а також керівників білоруської опозиції Юрія Захаренка, Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського і оператора російського телеканалу ОРТ Дмитра Завадського.

У квітні 2006 року Віктору Шейманом заборонили в’їзд у США і Євросоюз за підозрою в участі у фальсифікаціях президентських виборів. У жовтні 2008 року міністри закордонних справ ЄС призупинили дію заборони на в’їзд Олександра Лукашенка і деяких його соратників на шість місяців. Однак санкції проти колишнього держсекретаря Ради безпеки Віктора Шеймана залишилися в силі. Він донині перебуває в списку санкцій, і ці санкції ніколи не розморожувалися.