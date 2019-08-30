Білорусь: після зустрічі з Болтоном Лукашенко поїхав на своє поле збирати кавуни

Після зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 серпня поїхав на прибирання кавунів на власній ділянці, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На своєму баштані Лукашенко працював разом із дівчатами зі служби ділового протоколу. Також на відео, яке розмістила офіційна інформагенція «БелТА», видно як працює речниця глави держави Наталія Ейсмонт. Всього зібрали 20 тонн кавунів.

Раніше Олександр Лукашенко говорив, що на збиранні врожаю задіяні ті, «хто працює поруч». Це представники адміністрації президента, спортсмени, тренери, співробітники служби ділового протоколу. Допомагав збирати врожай і керівник Білоруського тенісної федерації Сергій Тетерін. Раніше на збиранні врожаю Лукашенкові допомагав також син Микола.

Нещодавно Лукашенко розповів, що у нього 47,2 гектара землі, де він вирощує картоплю, цибулю, буряк, моркву, а в цьому році вперше посіяв пшеницю на 5 гектарах. Торік білоруський лідер подарував президентові Росії Володимиру Путіну чотири мішки картоплі зі свого городу.