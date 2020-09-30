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30 вересня 2020, Київ 10:41
Новини | Події

Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що лікується від раку

«Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія», – написав Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що лікується від онкохвороби за кордоном.

«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової», – написав Луценко 30 вересня у фейсбуці.

Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора з травня 2016 року до серпня 2019-го.​

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