Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що лікується від раку

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що лікується від онкохвороби за кордоном.

«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової», – написав Луценко 30 вересня у фейсбуці.

Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора з травня 2016 року до серпня 2019-го.​