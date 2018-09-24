Луценко позиватиметься до ЗМІ через «поширення брехливої інформації» – речниця

Генеральний прокурор України Юрій Луценко позиватиметься до засобів масової інформації через поширення недостовірних даних, повідомила речниця очільника ГПУ Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, ЗМІ передрукували «відверто замовну статтю з підозрілого сінгапурського сайту».
«Адвокати Юрія Луценка готують позови до суду за поширення брехливої інформації. І обов’язково буде вимагання компенсації за моральну шкоду. І кожна копійка буде перерахована на військові госпіталі», – написала Сарган.
Мова йде про статтю, яку 19 вересня сінгапурське видання The MiceTimes of Asia оприлюднило. Журналісти стверджують, що Юрій Луценко придбав віллу на Сейшелах за близько п’ять мільйонів доларів.
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