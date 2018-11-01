Львів вшановує 100-річчя Листопадового чину «війною пам’ятників»

У Львові 1 листопада біля міської Ратуші і приміщення обласної адміністрації ( колись Галицьке намісництво) відтворили події 100 річної давнини, коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці захопили владу в місті, взяли під свій контроль стратегічні об’єкти. Після цього розпочалася братовбивча польсько-українська війна.

Активісти товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» збудували барикади, презентували зброю тодішнього часу, форму українських воїнів і роздавали перехожим листівки з інформацією про Листопадовий чин, про бої на вулицях Львова між поляками і українцями, розповідали про проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Щоб уникнути оточення, українське військо покинуло Львів у ніч на 22 листопада 1918 року, але бої тривали на околицях міста.

З нагоди 100-річчя проголошення ЗУНР у Львові відкрили два пам’ятники в місцях, де проходила формальна лінія фронту. Львівська міська і обласна влади не знайшли між собою порозуміння напередодні роковин і встановили окремо постаменти, загальна вартість яких понад 9 мільйонів гривень. Це спричинило неоднозначну реакцію серед львів’ян.

«Замість вирішити одну проблему, створили три. Є два пам’ятники, а ще один є камінь на площі Петрушевича, де має бути пам’ятник ЗУНР. Виглядає це безглуздо. 100-річчя одне, а два оргкомітети в області й місті, два логотипи, дві відзнаки і два пам’ятники. На жаль, влада показує свою неприязнь через пам’ятники, так і не винісши уроків із минулого», – наголосив історик, геральдист Андрій Гречило.

До Янівського цвинтаря, де поховані воїни, які боролись за українську державу, відбувся марш студентів. А ввечері на Личаківському цвинтарі громадські середовища вшановують пам’ять жертв польсько-української війни – як поляків, так і українців.