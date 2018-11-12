Голова Львівської облради закликає оголосити non grata поляків-учасників акції на Личаківському цвинтарі

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин звернувся з листами до керівників Служби безпеки, Національної і Патрульної поліцій, прокуратури, управління прикордонної служби з закликом вжити заходів щодо поляків, які влаштували незаконну й антиукраїнську, за його словами, акцію на Личаківському цвинтарі у Львові.

12 польських футбольних фанатів прийшли у вечірній час 4 листопада на місце поховання польських вояків на Личаківському цвинтарі, запалили піротехнічні засоби і розгорнули біло-червоний транспарант із нагоди 100-річчя початку боїв за Львів у часи боротьби поляків проти Західно-Української Народної Республіки. 9 листопада ця група опублікувала фото з акції на своїй інтернет-сторінці і написала, що члени організації футбольних уболівальників «Велика Сілезія» з нагоди «100-річчя героїчної оборони Львова» відвідали цвинтар «львівських орлят» і «віддали честь одним із найбільших польських героїв», про яких, на їхню думку, проукраїнська польська держава цими днями «повністю забула».

На відеокамерах, встановлених на Личаківському цвинтарі, зафіксовано кількахвилинну акцію польських ультрасів.

Олександр Ганущин вважає акцію польських радикалів у Львові незаконною і вимагає від силовиків адекватно її оцінити, бо в діях організаторів, заявляє він, простежується неповага до українського суспільства. Також керівник облради вимагає виявити і встановити цих осіб, щоб прикордонники надали інформацію правоохоронцям, відкрити кримінальне провадження щодо молодиків за проведення антиукраїнського, на його думку, заходу і заборонити їм в’їзд на територію України. Міністерство закордонних справ, вважає голови облради, має підстави оголосити ультрасів із Сілезії персонами non grata в Україні.

Голова облради також просить патрульну поліцію забезпечити належну охорону Державного заповідника «Личаківський цвинтар».

Тим часом у Польщі недавно на цвинтарі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство) вандали зруйнували два намогильні пам’ятники на могилі українського священика і членів його родини. Українці Польщі припускають, що це сталось напередодні 1 листопада, коли поляки відвідують могили рідних. Та це не перший такий випадок: із 2014 року осквернено понад 15 українських місць у Польщі.

«Львівськими орлятами» в Польщі піднесено називають молодих поляків, які воювали проти українців у боях за Львів під час Польсько-української війни 1918–19 років, які почалися в листопаді 1918-го. Потім так само назвали й молодих поляків, які воювали за Львів уже з російською Червоною армією в 1920 році. У Польщі їх вважають національними героями.