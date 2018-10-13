У Львові відкрили Дім воїна

У Львові 13 жовтня, у переддень свята Покрови і Дня захисника України відкрили Дім воїна. Тут створена експозиція, де представлена частина мілітарної колекції львів’янина, майданівця, учасника бойових дій на Донбасі Володимира Правосудова. А це старовинна зброя часів Наполеона, Першої та Другої світових воєн – пістолети, гармати, гвинтівки, шаблі, військова форма різних військових формувань.

«Це п’ята частина моєї колекції, бо наразі ще все формуємо, вирішуємо організаційні питання. Хотів представити найцікавіші речі з усіх періодів – від козаччини, перші визвольні змагання, другі, Майдан, АТО. Ми представили і світлини полеглих на Майдані та на війні українців – вихідців із Львівської області», – сказав Володимир Правосудов у коментарі Радіо Свобода.

Дім воїна розташований у приміщенні, що перебуває в комунальній власності Львівської обласної ради, по сусідству з церквою УПЦ (МП). З 1990 року у цій будівлі був російський культурний центр, але згідно з рішенням облради та судовими рішеннями у травні цього року товариство звідти виселили, було знайдено антиукраїнські матеріали.

Львівська облрада створила Дім воїна і залишає його у комунальній власності. Протягом двох тижнів мають вирішити всі організаційні питання і призначити керівника. Це має бути спільний громадський простір для тих українських воїнів, які воюють, хто звільнився з війська і пройшов бойові дії на Донбасі, кажуть ініціатори його створення.

«Коли вранці бійці приїжджають у Львів, треба, щоб цей Дім воїна став для них першим місцем, куди б вони могли прийти і де їх чекають, пригостять кавою чи чаєм, щоб вони знали, у який бік тут відчиняються двері», – наголосив під час освячення будівлі військовий капелан, отець УГКЦ Степан Сус.

У Домі воїна буде збільшено експозицію зброї, військового одягу, карт, фотографій, починаючи від XVII століття і до сьогодення, які знаходяться у приватній колекції Володимира Правосудова. Також тут планують презентувати книжки, фільми, виставки про бойові дії на Донбасі, про сучасних українських героїв.

«Хотілося б бачити простір, під яким могли би об’єднатись люди, які повернулись зі служби. Тут можна проаналізувати тяглість військової української традиції», – говорить Богдан Кухарук, учасник бойових дій на Донбасі.

На відкриття Дому воїна прийшли сотні людей, а це учасники бойових дій, волонтери, представники влади, духовенство різних конфесій, зокрема і УПЦ (МП).