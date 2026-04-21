У Львові відкрили меморіальну таблицю на честь Джохара Дудаєва

У Львові відкрили меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву. Її встановили на фасаді будинку на початку вулиці імені Джохара Дудаєва, що розташована у центральній частині міста.

На урочистості були присутні прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв, чеченські добровольці, які захищають Україну, представники міської влади Львова, громадськість.

Розпочалась церемонія з виконання гімнів, молитв, які провели імам ( духовний наставник, лідер мусульманської громади) і греко-католицький священник.

Ахмед Закаєв висловив вдячність громаді Львова за пам’ять про лідера чеченського народу Джохара Дудаєва.

«Ми відкриваємо не просто дошку на фасаді, а ще одні двері в історичну пам’ять Європи. У цей найскладніший для України час ви знаходите силу не лише боротися, а й пам’ятати, не лише захищати свої міста, ай утверджувати моральний зміст своєї боротьби. Це ознака політичної зрілості нації, ознака справжньої європейської культури пам’яті», – сказав під час виступу прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв.

За його словами, для чеченців це має особливе значення, адже «народ, героя якого пам’ятають інші народи, не залишається сам-на-сам з історією».

«Відповідальність перед іменем Джохара Дудаєва означає продовження справи свободи. А це означає, що ми не маємо права приймати брехню заради зручності, не маємо права визнавати насильство нормою міжнародної політики, не маємо права дозволяти знову виправдовувати злочини імперії словами геополітика, сфери впливу чи історична необхідність. Пам'ять про Дудаєва це пам'ять спрямована у майбутнє. Майбутнє вимагає від нас мужності називати речі своєї іменами», – додав він.

Меморіальну таблицю відкрито у день загибелі першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва.

Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.