Садовий: надійшли дані про мінування будівлі в центрі Львова, людей евакуюють

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про евакуацію людей із будівлі Ратуші.

«Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію працівників», – написав він у фейсбуці.

Львівська ратуша – адміністративний будинок у центральній частині Львова. У цьому будинку також розташована мерія.

З початку повномасштабного вторгнення Львів став одним з центрів розміщення переселенців. За даними міськради, від 24 лютого станом на серпень понад 5 мільйонів людей пройшли через Львів, близько 2 мільйонів – перебували тут понад 2 місяці, 200 тисяч знайшли тут прихисток та залишались жити.