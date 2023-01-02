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Садовий: надійшли дані про мінування будівлі в центрі Львова, людей евакуюють

Йдеться про Львівську ратушу. Фото ілюстративне

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про евакуацію людей із будівлі Ратуші.

«Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію працівників», – написав він у фейсбуці.

Львівська ратуша – адміністративний будинок у центральній частині Львова. У цьому будинку також розташована мерія.

З початку повномасштабного вторгнення Львів став одним з центрів розміщення переселенців. За даними міськради, від 24 лютого станом на серпень понад 5 мільйонів людей пройшли через Львів, близько 2 мільйонів – перебували тут понад 2 місяці, 200 тисяч знайшли тут прихисток та залишались жити.

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