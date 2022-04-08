У Львові організували акцію «Російське консульство – пам’ятник мародерству» (фото)

Біля будівлі у Львові, де до повномасштабного вторгнення РФ розташовувалось Генконсульство Росії, 8 квітня відбулася акція під назвою «Російське консульство – пам’ятник мародерству».

Люди принесли побутову і комп’ютерну техніку, взуття, косметику, біжутерію, які облили червоною фарбою, що символізує кров мирних українців, яких убили, зґвалтували, обікрали російські військові в українських містах і селах.

Цією акцію львів’яни хочуть ще раз привернути увагу світу щодо дій російської армії на території України, кажуть активісти.

«Дуже багато російських консульств ще діють у світі, російські консули не відрікаються своїх почесних місій. Ми хочемо засоромити російську армію, російських громадян, щоб вони знали, чим насправді займаються їхні російські представники, які прийшли загарбувати українські землі, вбивати українців, грабувати, ґвалтували. Ми хочемо, щоб таку акцію повторили біля кожного російського консульства у світі», – каже Ляна Мицько, активістка зі Львова.

Генеральне консульство Росії у Львові припинило роботу 22 лютого. Росія орендувала приміщення у приватних осіб. Нацгвардійці продовжують охороняти порожню будівлю. Як пояснили Радіо Свобода, угода укладена з фізичною особою. Досі на паркані є вивіска з назвою дипустанови Росії. На воротах львів’яни почепили плакат англійською мовою: «Російська армія – натовп вбивць, ґвалтівників, мародерів».