У Львові та області продовжили карантин до 19 червня

У Львові та області не послабили карантинні заходи до 19 червня, таке рішення 12 червня ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки показники захворюваності на COVID-19 досить високі, як і кількість шпиталізованих.

За дві останні доби у Львівській області виявлено 237 нових випадки хворих на COVID-19 (з них 132 – жителі Львова). Під час засідання комісії йшлося, що загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, становить 21,4, а це свідчить про пік захворюваності. А тому послаблення карантину відтермінували на тиждень.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис заявив, що заповненість ліжок у лікарнях становить 27%.

«Пацієнти, які звертаються по допомогу, потрапляють у стаціонари у середньому і важкому стані. Але, попри ту кількість звернень, яка стала більшістю, система охорони здоров’я справляється з цим навантаженням», – сказав Орест Чемерис.

Тим часом у Львівській обласній інфекційній лікарні медики заявляють, що шпиталь заповнений майже на 95% і може сьогодні прийняти 10-15 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Загалом лікарня може прийняти близько 200 хворих.

«У нас планка надходжень хворих піднялась, раніше було 140-150 хворих і не поступала більша кількість. Надходження і виписка були більш-менш на рівні і трималась цифра на рівні 150 пацієнтів госпіталізованих. Сьогодні у лікарні 180 хворих і ця кількість тримається. Рівень наповненості лікарні виріс і не тільки нашої. Тому це тривожить. Хворі з підтвердженим коронавірусом лежать у палаті разом», – наголосив у коментарі Радіо Свобода заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

Вікова категорія хворих 50 років і старші. Лікар зазначає, що після самолікування вдома у лікарню потрапляють хворі у тяжкому стані.

Загалом з 15 березня у Львові та області зафіксовано 2526 інфікованих, з них 598 одужали, 92 померли. Однак через те, що тестування після лікування роблять понад 2 тижні, невідомо, скільки мешканців області реально нині хворіють.