У Львові вшановують 100-річчя польського письменника-фантаста Станіслава Лема

У Львові відкрили меморіальну таблицю польському письменникові-фантастові Станіславу Лему на будинку, де мешкав він і його родина, – на вулиці Богдана Лепкого, 4.

«На початку ХХ століття, коли ця вулиця тільки будувалася, Леми придбали собі тут помешкання, а потім поступово викупили весь будинок. Батько Станіслава Лема був відомим лікарем-отоларингологом, мав на другому поверсі свій кабінет, приймальню. А на третьому жила родина. В інших приміщеннях мешкали ті, хто винаймав у них квартиру, і це було додатком до родинного бюджету. Станіслав Лем народився у 1921 році. Дата не до кінця зрозуміла, адже усюди, в усіх можливих джерелах записано, що це 12 вересня. Однак родинна легенда каже, що це було 13 вересня. Просто вирішили числом 13 не псувати хлопцеві біографію», – зауважив під час відкриття меморіальної таблиці перекладач Андрій Павлишин.

Станіслав Лем народився в єврейській родині. Навчався у львівській школі гімназії та університеті. Саме у рідному Львові написав перший фантастичний роман. 17 липня 1945 року Станіслав Лем у майже 24-річному віці вимушено покинув Львів у потязі вигнанців і переїхав у Краків. Згодом написав роман «Високий замок» про Львів, у якому прожив третину свого життя, однак ніколи сюди більше не приїжджав. Але говорив: «Я – львів’янин, і львів’янином залишуся до смерті».

Визнання прийшло до Станіслава Лема у 1951 році, коли вийшов його роман «Астронавти».

«Так само як французи мають Жуля Верна, англійці мають Конан Дойля, ми маємо Лема. Це велике щастя для нас, бо ми хочемо весь наступний рік пізнавати Лема, де він жив, що робив, що любив їсти, що писав, щоб ми краще його пізнали», – каже мер Львова Андрій Садовий.

Станіслав Лем перекладений понад 50 мовами, він написав близько 200 творів. У Львові низкою заходів вшановують 100-літній ювілей відомого письменника-фантаста, футуролога та філософа Станіслава Лема.

У колишньому трамвайному депо у Львові створили мистецький простір, назвавши його «Lem Station» (станція Лема).