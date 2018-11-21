У Львові відкрили меморіальну дошку майданівцю з Донецька Дмитру Чернявському

На приміщенні економічного факультету університету імені Івана Франка у Львові відкрили меморіальну дошку Герою України Дмитрові Чернявському, який загинув внаслідок ножового поранення після проукраїнського мітингу 13 березня 2014 року у Донецьку.

Дмитро Чернявський родом із Донецької області, був добровольцем самооборони Донецька. 13 березня 2014 року проросійські бойовики, частина з яких була завезена із Росії, атакували учасників мітингу за єдність України. 22-річний Дмитро Чернявський зазнав поранення, від якого помер у машині швидкої допомоги. Похований український активіст у Донецьку.

Дмитро Чернявський після закінчення навчання в Донецькому університеті вступив на магістратуру економічного факультету Львівського університету, тому у Львові і народилася ідея встановити на честь героя Майдану пам’ятну дошку. Її відкрили у п’яту річницю Революції гідності.

«Хочу вірити, що, проходячи біля цієї дошки, хтось зупиниться і подумає про те, що не варто жити заради того, щоб заробити більше грошей, смачніше поїсти, краще відпочити, а треба думати про щось більш високе, про те, за що не шкода віддати своє життя», – каже мама загиблого Дмитра – Людмила Чернявська. Батьки активіста після його вбивства переїхали з Донецька до Львова.

20 лютого 2015 року Дмитро Чернявський отримав звання Героя України і удостоєний ордена «Золота Зірка» (посмертно) за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції гідності.