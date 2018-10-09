У Львові відбувся мітинг профспілок

Понад тисячу представників профспілкових організацій зібралися у Львові на мітинг, організований Об’єднанням профспілок Львівщини, передає кореспондент Радіо Свобода.

Написи на плакатах і звернення, які звучали під час виступів, адресувалися представникам української влади. Зокрема, мовилось про погіршення умов обчислення пенсій, які призначаються урядом, про низькі зарплати працівникам освіти та медицини, звідки відбувається найбільший відтік кадрів за кордон.

За словами голови Львівської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості Олега Турчина у Львівській області на сьогодні існують заборгованості по зарплаті шахтарям у розмірі 50 мільйонів гривень.

«Не виплачені зароблені гроші ще за серпень, а це 60% від заробітку. За вересень ще шахтарі нічого не отримали. Де наші зароблені гроші? Вугілля ж беруть. Ми скоро збираємось у Київ на протест», – каже Турчин.

Голова об’єднання профспілок Львівської області Роман Дацько закликав встановити в Державному бюджеті на 2019 рік прожитковий мінімум у сумі щонайменше 5167 гривень, а до кінця наступного року збільшити його до 5503 гривень.

На його думку, мінімальна зарплата має становити 7751 гривню і до кінця 2019 року збільшитися до 8255 гривень.

«Нас не задовольняють розрахунки, які проведені урядом. Вимагаємо не піднімати ціну на газ, бо 40% зарплати йде на комунальні послуги. У профспілок відбирають сьогодні приміщення, санаторії», – говорить Дацько.

17 жовтня представники профспілкових організацій Львівщини планують взяти участь у мітингу під стінами Кабміну, Верховної Ради і Адміністрації президента з вимогою підняти зарплати і умови праці у бюджетних установах та державних підприємствах.