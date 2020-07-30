У львівських підземеллях відкрили перший музей історії міста

У підземеллях Преображенської церкви у Львові відкрили інтерактивний музей «Львів Стародавній». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Це перший музей історії міста Лева. На площі 600 метрів квадратних розповідається про історію Львова і людей, які його розбудовували від ХІІІ до ХVIII століть, про правління короля Данила Романовича, представлена зброя часів Руського королівства, розповідається про вірменську громаду, яка у місті утворилась в ХІ столітті, можна ознайомитись і з періодом Русі за часів Орди, Руського королівства, козацького Львова, королів Речі Посполитої, дізнатись про львівську еліту, розвиток релігій, ремісництва, просвітителів Русі.

Розповідь візуалізується інформаційними стендами. Також було виготовлено 39 воскових фігур видатних історичних осіб, які розвивали місто – короля Данила Галицького, який заснував Львів (ймовірно, 1245-1247 років, а перша літописна згадка 1256 року), його сина Лева, на честь якого і назвав місто, козацького отамана Івана Підкови, скульптора Йоана Георга Пінзеля, гетьмана Богдана Хмельницького, польських королів, митрополитів львівських. Ці фігури виглядають дуже реалістично.

Також експонуються артефакти, яким понад 5-7 тисяч років, срібні монети, ґудзики, монети, посуд.

«Тут є речі оригінальні, які знайшли під Львовом під час розкопок. Вся зброя на фігурах – репліки, але є дві оригінальні. Працювали над створенням музею, консультували 40 науковців зі Львова, Варшави. Достовірність дат виписана найточніше, які є на цей час. Два роки я шукав приміщення у Львові під музей і УГКЦ залюбки надала підземелля Преображенської церкви. Нам потрібне ще приміщення для розширення установи. Ми хочемо показати українську історію, щоб самі українці її пізнали і оцінили, щоб об’єднали людей довкола своєї історії, щоб підняли імідж і гордились тим, що ми – українці», – розповів Валерій Галан, автор національного проєкту інноваційних музеїв «Становлення української нації».

Музей «Львів Стародавній» – приватний. На відкриття прийшли представники духовенства, очільники міста та області, музейники, історики. Протягом години у мультимедійному 3D форматі, на 9 мовах можна ознайомитись із історією Львова.

Львівський музей – другий після київського, створений в Україні у рамках проєкту «Становлення української нації». Таких ще має бути шість і вони всі об’єднані однією концепцією – показати українську історію.