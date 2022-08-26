У центрі Львова обвалився житловий будинок – влада

У центрі Львова у ніч на 26 серпня обвалився житловий будинок, постраждали немає, повідомила міська влада.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на 8 ранку на проспекті Свободи, 23, де вночі стався обвал, роботи із розбору завалів завершені.

«О 1:40 надійшла інформація про обвал частини будинку на проспекті Свободи, 23. До того, як стався обвал, мешканці побачили, що з будинком щось відбувається: осіли двері в одній із квартир, люди не могли їх відкрити. Вони подзвонили в поліцію. Поліцейські оперативно виїхали на місце і вчасно евакуювали мешканців. Коли вже всіх людей вивели, стався обвал частини флігелю будинку», – йдеться в повідомленні міської ради.

«До самого ранку працювали рятувальники, бо одна із зруйнованих квартир здавалась подобово і до кінця не було відомо, чи там були люди. На щастя, там нікого не було, відтак постраждалих внаслідок обвалу немає. Я була на місці, спілкувалася з мешканцями шести квартир. Ніхто не потребував відселення, поїхали ночувати до родичів. Ми лише допомогли їм доїхати до місць проживання», – додала чиновниця.

За її словами, загалом в будинку є 14 квартир, із них три – зруйновані. Також повністю зруйновані два нежитлових приміщення.

Сьогодні впродовж дня на місці будуть встановлювати причини обвалу, сказала Маруняк.

«У дворі сусіднього будинку проводилися будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку №23 і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проєктна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводилися», – додала заступниця мера Львова.