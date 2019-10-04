Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова. Є травмовані і загиблі

Сьогодні о 7:10 літак Ан-12 за близько 14 км від Львівського аеропорту зник з радару. О 7:29 один із членів екіпажу повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. Невдовзі Ан-12 знайшли за півтори кілометри від злітно-посадкової смуги, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Головного управління Державної служби у Львівській області.

У транспортному літаку, який прямував з Віко (Іспанія) у Львів, на борту перебували вісім людей і вантаж. На цей час відомо, що троє з них травмовані. За інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, є троє загиблих, двох людей розшукують.

Аварійну посадка, зазначає міністр, здійснили через закінченням пального. Інцидент розслідують.

Зараз рятувальники звільняють усіх пасажирів.