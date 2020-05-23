У Львові попрощалися із 18-річним бійцем, який майже 6 років вважався безвісти зниклим

Сьогодні у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові попрощались із 18-річним воїном Сергієм Тимощуком. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сергій Тимощук із 2013 року служив десантником за контрактом і з перших днів бойових дій на Донбасі був на передовій. Він захищав Луганський аеропорт і з 31 серпня 2014 року перестав виходити на зв’язок. Боєць вважався безвісти зниклим.

Майже 6 років батьки розшукували сина. У лютому 2020 року останки десантника противник передав українській стороні. У рамках реалізації гуманітарного проекту Генерального штабу ЗС України «Евакуація 200», завдяки роботі Національної поліції, судових-медичних експертів та офіцерів Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України були ідентифіковані останки солдата Сергія Тимощука.

«Уже тоді у серпні 2014 року відчувалась присутність російських військ на Луганщині і безпосередньо у Луганському аеропорту. Це було озброєння Росії і кадрові російські військовослужбовці. За нашою інформацією, Сергій Тимощук був захоронений саме на території Луганської області, спершу переконались за прізвищем, а результати ДНК підтвердили», – розповів виконувач обов’язків бригадира 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Баляс, який 31 серпня 2014 року також знаходився в Луганському аеропорту.

Десантники поклали квіти на домовину побратима. На плацу частини відбулась панахида. Домовину з тілом загиблого бійця Сергія Тимощука повезли зі Львова у місто Славута Хмельницької області, де він проживав і буде похований.

«Сьогодні прощаємось із Сергієм, йому поклали марунового кольору берет, а за його життя були голубі, він ще такого не встиг одягнути. Те, що сьогодні вихідний і так багато прийшли попрощатись, для мене дуже цінно, як для родини загиблого десантника теж. Вірю, що вони всі прийшли не лише до одного Сергія, а й до тих, із ким не встигли попрощатись, бо самі були в окопах. Для родин, які шукають синів і чоловіків, це великий біль і невизначеність», – сказала Олена Пасевич, вдова загиблого бійця-десантника.

Ще кілька бійців 80-тої десантної бригади вважаються безвісти зниклими. Зараз тривають пошуки останків, проводиться ДНК, ведуться перемовини з бойовиками.