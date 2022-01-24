Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у викраденні 100 тисяч доларів і 50 тисяч євро з кабінету судді у Львові

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 28-річному мешканцеві Червонограда Богданові Б., якого підозрюють у викраденні близько 4,5 млн гривень ( кошти були у доларах і євро) з сейфу судді Західного апеляційного господарського суду Віри Гриців, у вигляді тримання під вартою 60 днів у слідчому ізоляторі або виплати застави у розмірі близько 5 млн гривень.

Суд задовольнив клопотання прокурора, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підозрюваний раніше не судимий, але перебуває у статусі підозрюваного в іншій кримінальній справі, яку розглядає Сихівський районний суд Львова. Він батько двох дітей – 2 і 4 років, працює неофіційно. Захист просив для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Чоловіка затримали у Львові 23 січня, коли він повертався з казино. У нього під час затримання вилучили 10 тисяч євро і 9 тисяч доларів.

«Я знайшов ці кошти в котельні лікарні 19 січня, взяв 73 тисячі доларів і десь 20 тисяч євро. Нехай на мене не зляться Хабіби. Я віддав усі гроші, нічого більше не маю», – сказав під час судового засідання підозрюваний, який плутався у цифрах, говорячи про гроші.

Є кілька потерпілих у цій справі, повідомив Радіо Свобода прокурор Галицької окружної прокуратури Юрій Фігурський.

Як стало відомо під час судового засідання, потерпілі – колишня суддя Марія Хабіб і її дочка. Але чому 100 тисяч доларів і 50 тисяч євро були у сейфі судді Віри Гриців – офіційно невідомо. Неофіційно є версія, що екссуддя Хабіб нібито попросила колегу покласти гроші у сейф на час її відсутності у Львові.

За даними слідчих, грабіжник уночі 18 січня заліз у будівлю суду, яка охороняється, через вікно на другому поверсі і вкрав із сейфу у кабінеті судді Віри Гриців, за даними прокуратури, близько 4,5 млн гривень.

Нацполіція у Львівській області, а також представник пресслужби Західного апеляційного господарського суду 19 січня повідомили, що вкрадено 120 тисяч доларів, згідно з декларацією про майновий стан і доходи судді. Втім, як з’ясувалося, сума коштів більша.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.