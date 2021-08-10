У Львові через аварію не курсують більшість трамваїв і деякі тролейбуси – мерія

У Львові через аварію на високовольтній лінії в депо не курсують більшість трамвайних маршрутів і тролейбусні маршрути №32 і 22, повідомляє міська рада.

«З ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша – сьогодні вночі о 4:25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32. Зараз працює електролабораторія, знайдемо пошкодження. Ремонтні бригади розкопують це місце, щоб якнайшвидше все відремонтувати», – заявив Володимир Ковалів, в. о. директора ЛКП «Львівелектротранс».

На підприємстві заявили, що планують до обіду відновити роботу електротранспорту.